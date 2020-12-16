Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.
Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz-Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Fenerbahçe Opet: Melis, Gülce, Beliz, Lila, Cansu, Dicle Nur, Vargas, Bianka, Bahar, Mhajlovic, Eda, Ozay, Naz, Ceren
Antrenör: Zoran Terzic
Setler: (25-23), (16-25), (16-25), (11-25)
Süre: 108 dk. (30, 26, 28, 24) - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı