Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
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Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3

16.12.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:13
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Opet'e 3-1 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz-Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Eylül, Cansu, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Fenerbahçe Opet: Melis, Gülce, Beliz, Lila, Cansu, Dicle Nur, Vargas, Bianka, Bahar, Mhajlovic, Eda, Ozay, Naz, Ceren

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: (25-23), (16-25), (16-25), (11-25)

Süre: 108 dk. (30, 26, 28, 24) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3
Sultanlar Ligi: Aydın BBS: 1 Fenerbahçe Opet: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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