Sultangazi Belediyesi, daha önce "Spekülasyon" demesine rağmen yaşlı bakım merkezini satıyor
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Sultangazi Belediyesi, daha önce "Spekülasyon" demesine rağmen yaşlı bakım merkezini satıyor

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Sultangazi Belediyesi, daha önce 'Spekülasyon' demesine rağmen yaşlı bakım merkezini satıyor

Sultangazi Belediyesi, 2017 yılında 16 milyon liraya ihale ederek yapımına başladığı "Yaşlı Bakım Merkezi"ni daha önce "Spekülasyon" demesine rağmen elden çıkaracak. Belediye meclisine getirilen ve kabul edilen teklif ile bakım merkezinin kiraya verilmesi ya da satılmasının önü açıldı.

Sultangazi Belediye Meclisi'nin nisan ayı oturumlarında, 2017 yılında inşaatına başlanan ve tamamlanmak üzere olan "Yaşlı Bakım Merkezi" için hazırlanan ve oya sunulan teklif muhalefetin tepkisini çekti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un oluru ile Meclis'e gönderilen teklifte "Bahse konu taşınmazın, belediyemizin öncelikli ve acil nitelikteki hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı ile kiraya verilmesi veya satışının yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

"SATMAK İÇİN SEÇİLMEDİNİZ"

Teklifin oylanması öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Mithat Çelik "2 ay önce 'huzurevinin satışının önünü mü açıyorsunuz?' dedik. AK Parti sıralarından 'niyet okuma, yok öyle şey olmaz' dendi. Verilen karar İBB Meclisi'ne gitti. '3. kişilere verecekler' dedim. Beni spekülasyon yapmakla suçladılar. Şimdi buradayız. 'Satmayacağız' dediniz, satış yetkisi istiyorsunuz. Sultangazi Belediye Başkanı olarak buraları satmak için seçilmediniz. Üstüne koymak için seçildiniz. Bunlardan vazgeçin" diye konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre; teklif, CHP ve İYİ Parti'nin ret oyuna karşın, AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi.

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BAŞKAN YARDIMCISI "SPEKÜLASYON" DEMİŞTİ

Sultangazi Belediyesi'ne ait Yaşlı Bakım Merkezi, geçtiğimiz şubat ayında imar planı değişikliği ile İBB Meclis gündemine gelmişti.

Huzurevinin amacına uygun kullanılabilmesi için imar durumunda gereken değişiklik yapılırken, plana "Belirtilen fonksiyonların tamamı özel teşebbüslerce yapılabilir" notu eklenmişti.

CHP'liler "Üçüncü kişilere satılmasının önünü açmayalım. Burayı bir kamu kurumu olarak Sultangazi Belediyesi işletsin" diye tepki göstermişti.

Tepkilere yanıt veren Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı olan AK Partili İBB Meclis Üyesi Mehmet Yiğit de "Üçüncü kişilere veya özel mülkiyete devredilmesi söz konusu değildir. Bunlar tamamen spekülasyondur" demişti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:39:31. #1.15#
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