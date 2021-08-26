Süleyman Koç, BB Erzurumspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süleyman Koç, BB Erzurumspor'da

Süleyman Koç, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Süleyman Koç'u transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Süleyman Koç'u transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 32 yaşındaki Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.

Koç geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 15 maça çıkarken takımı adına gol ve asist katkısı yapamamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Süleyman Koç" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Aleyna Tilki Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Ozan Tufan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Süleyman Koç, BB Erzurumspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 18:28:49. #1.14#

title