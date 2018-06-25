Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük Kulübünde Başkan Oldu

Eski Trabzonspor Sportif Direktörü Süleyman Hurma, Fatih Karagümrük Kulübünde başkanlığa getirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan eski Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, Süleyman Hurma ile ortaklık kurduklarını söyledi. Günaydın, ortaklık kapsamında Hurma'nın başkanlığa getirildiğini, kendisinin de başkan yardımcısı olarak görev yapacağını kaydetti.

TRABZONSPOR'DA İDARİ MENAJERLİK YAPTI

Son olarak 2014-2015 sezonunun ikinci yarısı ile 2015-2016'nın ilk devresinde Trabzonspor'da sportif direktör olarak görev yapan Süleyman Hurma, 26 yıllık kariyerinde ayrıca Trabzonspor, Samsunspor ile Kayserispor'da idari ve genel menajerlik görevlerini yürüttü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, geride kalan sezonu 15. sırada tamamlamıştı.