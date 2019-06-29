Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand (75), son yolculuğuna uğurlandı.
Vefat eden Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand (75), son yolculuğuna uğurlandı.
Şükrü Birand'ın naaşı, Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, merhumun yakınları ve ailesi katıldı.
Ali Koç tabutun taşınmasına eşlik ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz cenazeye çelenk gönderdi.
Kaynak: AA
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