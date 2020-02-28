Şuhut'un ilk tekstil atölyesi faaliyete geçti

28.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:39

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ilçede yeni faaliyete geçen tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.



Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesinin katkılarıyla Adanalı bir iş adamı tarafından faaliyete geçen tekstil atölyesinde 40 kişi çalışırken, üretim noktasında ise çalışmaların hızla sürdüğü belirtildi. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, tekstil atölyesini ziyaret ederek, çalışan personeller ile bir araya geldi. Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.



Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, "Burası mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana sahip önemli bir konumu olan iş yerimizdi. Daha önce ilçemizde ikamet eden bilhassa değerli hanımefendilerin tarafımıza yaptığı iş başvuruları neticesinde biz de durumdan vazife bilmek suretiyle burada bir tekstil atölyesi çalıştırmak isteyen iş adamımızı Şuhut ilçemize davet ettik. Ona maddi, manevi lojistik desteği sağlamak suretiyle Şuhut'umuzda böyle güzel verimli bir tekstilimizin oluşumunu gerçekleştirdik. İnşallah bu burada çalışan değerli hanım kardeşlerimize daha sonra Şuhut ekonomimize ve ülke ekonomimize hayırlara vesile olmasını verimli katkılı çalışmalar sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu yapılan yatırımlarda bu avantajın ülke ekonomisine ciddi yatırımlarda inşallah bu avantajın ülke ekonomisine katkılar sağlamasını yükseltir diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Daha önce burası Şuhut Belediyemizin düğün salonu olarak kullanılan bir binasıydı. Şimdi cıvıl cıvıl makine seslerinden geçilmeyen bir yer. Takdimi 25 kişilik İŞKUR kursiyerlerinin eğitim aldığı 12 kişinin sigortalının olduğu toplamda 40 kişinin çalıştığı bir tesisteyiz. Bu konuda bize güvenen firmamıza hem bize destek olan İŞKUR İl Müdürlüğümüze hem de bu yeri hazır bir şekilde sunan firmaya teslim eden Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt beye, bu müesseseye güvenen değerli hanımefendilere ve beyefendilere ben teşekkür ediyorum" dedi.



Tekstil Atölyesinde çalışan personel Özlem Sağdıç konuyla ilgili açıklamalarında, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuhut'umuz gelişmekte bayanlarımıza iş sahası açıldı. ve ben çok mutluyum tekstil atölyesinde çalıştığım için. İnşallah devamları da gelir. Daha büyük tekstiller açılır proje büyür inşallah. İş ortamına aynen alıştım. Ben ilk defa burada öğrendim makineyi ve 3 gün içerisinde başardım. Ben bu işi bir günde öğrendim diyebilirim" dedi.



Personel Mustafa Pekgöz ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Şuanda tekstil atölyemizde işe başladık gayet başarılı bir şekilde bayan dış giyimi üzerine dikim yapıyoruz. Gayet başarılı arkadaşlarda azimli olduğu için iyi bir şekilde ilerliyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA