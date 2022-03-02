Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir merak ediliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022: Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte rakamlar!

ŞUBAY AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2022

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart perşembe günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 53,45'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

ENFLASYON OCAKTA YÜZDE 11,10 ARTTI

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

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