Subaru Wrx Stı, Falken Lastikleriyle Birinci Oldu

Subaru WRX STI, 46'ncısı düzenlenen ADAC Zürih 24 Saat Nürburgring Yarışı SP3T sınıfında FALKEN lastikleri ile birinci oldu.

Subaru'dan yapılan açıklamaya göre, FALKEN yüksek performanslı lastikleri ile donatılmış SUBARU WRX STI yarış arabası, 46'ncı ADAC Zurich 24 saat yarışında Nürburgring'de SP3T sınıfında yarışı ilk sırada tamamladı.

Almanya'nın Nürburg şehrinde 10 Mayıs'tan 13 Mayıs'a kadar süren yarışlarda Team Subaru Tecnica, dünyanın en büyük turne araba yarışlarından biri olarak tanınan 24h-Race Nürburgring'deki SP3T sınıfındaki 5'inci zaferini kazanmış oldu.

Bu yılki yarış, başlangıçta açık hava, gece boyunca yağmur ve geçici olarak yarışın durdurulmasına sebep olan yarış sonundaki yoğun sis ile önemli ölçüde değişen koşullara sahipti. Bununla birlikte FALKEN lastikleri, her zaman yüksek performans sergilediği, özellikle dayanıklılık ve ıslak/kuru tutuş performansları açısından kendini ispatladı.

Team Subaru Tecnica International, genel olarak 62'nci oldu. Böylece SP3T sınıfında bugüne kadarki 5'inci zaferini kazandı.