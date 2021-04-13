Suat Kaya: "Mücadelenin ilk yarısı hepimizi üzdü"
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Suat Kaya: "Mücadelenin ilk yarısı hepimizi üzdü"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Suat Kaya: 'Mücadelenin ilk yarısı hepimizi üzdü'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Eskişehirspor galibiyeti sonrası, "İlk yarı kimsenin istemediği ve düşünmediği, bizim de mantalitemize uygun olmayan, hepimizi üzen bir 45 dakikaydı.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Eskişehirspor galibiyeti sonrası, "İlk yarı kimsenin istemediği ve düşünmediği, bizim de mantalitemize uygun olmayan, hepimizi üzen bir 45 dakikaydı. İkinci yarı kendini hatırlayan oyuncular, oyun formatına sadık kalan oyuncularla galibiyete uzandık" dedi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor, evinde Eskişehirspor'u 5-2'lik farklı galibiyetle geçti. Mücadele sonrası Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı oynadıkları futboldan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Kaya, "Göreve geldikten sonra ilk iki maçımızı zorlu rakiplere karşı oyandık. İkisinden mağlubiyetle ayrıldık. Önümüzdeki yılın yapılanması için başkanımız çalışmalarını yapıyor. Bu doğrultuda gönderdiğimiz oyuncular oldu. Sakatlık yaşayan oyuncular oldu. Bugün de altyapıdan 3 takviye ile takım maça hazırlandık. İlk yarı kimsenin istemediği ve düşünmediği, bizim de mantalitemize uygun olmayan, hepimizi üzen bir 45 dakikaydı. İkinci yarı kendini hatırlayan oyuncular, oyun formatına sadık kalan oyuncularla ilk etapta 9 dakikada 3 gol attık. Daha da fazla olur. Bu yapılan bir çalışmanın karşılığı oldu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da devam eder" ifadelerini kullandı.

Eskişehir camiasını hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Maçtan önce söyledim. Kalan maçlarımızın en önemli maçıydı. Küme düşen bir takım ama çok koşan ev mücadele eden oyuncuları var. İlk yarı inanılmaz savaş verdiler. Onları yürekten tebrik ediyorum. Gençler Eskişehir'i de iyi bir şekilde temsil ediyor. Bundan sonra da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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