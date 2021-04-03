Suat Kaya: "Bu takım play-off'a girmeli"
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Suat Kaya: "Bu takım play-off'a girmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Suat Kaya: 'Bu takım play-off'a girmeli'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Samsunspor maçının ardından, "Takımın tepkisinden memnunum. Buralar Tuzlaspor'un yeri değil. Bu takım play-off'a girmeli. Çalışacağız, çabalayacağız" dedi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Samsunspor maçının ardından, "Takımın tepkisinden memnunum. Buralar Tuzlaspor'un yeri değil. Bu takım play-off'a girmeli. Çalışacağız, çabalayacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor, sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonunda değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Maçın ilk 45 dakikası savunarak, zaman zamanda kontörlü pozisyonlar bularak, hesapladığımız gibi geçti ama ikinci yarı golü yediğimiz pozisyona kadar. Bizim için alakasız bir penaltı kararı ve Samsun'un öne geçmesi var. Golden sonra 19 dakika Samsun'u hiç kimse bu kadar sahasına kapatmamıştır. 89'da Muhammed'in kafa vuruşu ve bu pozisyondan üç dakika önce direkten topumuz var. Pozisyonlar yaşadık. Penaltımızın verilmemesi herkesin canını acıttı. Eğer o penaltıysa bu ondan daha katmerli penaltı. Herkes gördü. Maçtan sonra hakem yanına çağırdı. Durumu izah ederken ben kendisine anlattım. Daha sonra bana bu şekilde konuşursak, 'Federasyonun emri var kırmızı kart göstermek zorundayım' dedi. Ben de, 'Beni sen çağırdın, anlattım' dedim. 'Kırmızı kart göstereceksen, kendine göster' dedim. Sonuç olarak, herkesin saygı duyması gereken takımı 20 dakikada hapsettik golü yedikten sonra. Bundan sonraki haftalara bakacağız. Çalışacağız çabalayacağız" dedi.

"Buralar, bu takımın yeri değil"

Takımın kalan haftalarda play-off şansını da değerlendiren tecrübeli hoca, "Ben takımın tepkisinden memnunum. Zamanı geldiğini oyuncular da hissedecek. Biz 1 hafta boyunca oyun formatı ile ilgili kısa süre çalıştık. Şimdi vaktimiz var. Play-off'a Tuzlaspor girmeli. Buralar bu takımın yeri değil. İnşallah takımı oraya taşıyacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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