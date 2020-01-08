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Stoke City Beraberliğe Tuncay Şanlı'yla Ulaşıyor

2010-11 sezonunda FA Kupası'nda Stoke City ile Cardiff eşleşti. İlk maçta Stoke City 1-0 gerideyken Tuncay Şanlı güzel bir vuruşla takımına beraberliği ve rövanş maçını getiren golü kaydetti.

08.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:19

2010-11 sezonunda FA Kupası'nda ile Cardiff eşleşti. İlk maçta Stoke City 1-0 gerideyken güzel bir vuruşla takımına beraberliği ve rövanş maçını getiren golü kaydetti.

Kaynak: Dugout

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