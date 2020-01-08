Stoke City Beraberliğe Tuncay Şanlı'yla Ulaşıyor

08.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:19

2010-11 sezonunda FA Kupası'nda Stoke City ile Cardiff eşleşti. İlk maçta Stoke City 1-0 gerideyken Tuncay Şanlı güzel bir vuruşla takımına beraberliği ve rövanş maçını getiren golü kaydetti.