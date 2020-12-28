Stjepan Tomas: "Bu deplasmanda 1 puan iyi sonuç"
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Stjepan Tomas: "Bu deplasmanda 1 puan iyi sonuç"

28.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:13
Stjepan Tomas:

Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından yaptığı açıklamada bu sahadan 1 puanla ayrılmanın dahi iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.

Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas maçın ardından yaptığı açıklamada bu sahadan 1 puanla ayrılmanın dahi iyi bir sonuç olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Tomas, ""Kötü başladık ve duran toptan kötü bir gol yedik. Daha sonra ilk yarının ikinci bölümünde biraz toparlandık. Güzel paslar yaptık ve pozisyonlar da yakaladık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Hem kenarda hem merkezde hücum yaptık, gol de attık. Ayrıca iki üç tane daha pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Yine söylüyorum deplasmanda Konyaspor zor bir rakiptir ve bu nedenle aldığımız 1 puan da fena değil" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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