Haberler » Spor » Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak - Spor

Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak

Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Steven Nzonzi, Fransa Ligi takımlarından Rennes ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

28.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:37
Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak

'da teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrasında kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Ligue 1 takımlarından ile prensip anlaşmasına vardı.

Bir süredir 'nın çeşitli takımlarıyla görüşen ancak ailesinin Fransa'da yaşamasından dolayı kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen Nzonzi, Rennes Başkanı Olivier Letang ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PROSEDÜRLER TAMAMLANINCA İMZA ATACAK

Galatasaray ile sözleşmesini feshedecek olan Nzonzi, Roma, Galatasaray ve Rennes arasında sözleşme prosedürlerinin tamamlanmasının ardından büyük bir sürpriz olmazsa Fransız kulübü ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Rennes teknik direktörü Julien Stephan: "Nzonzi'nin transfer süreci çok ilginç ve bir o kadar zorlu olacak. Nzonzi transferi için bir şeyler yapmaya çalışacağız ancak yapabileceğimizden emin değiliz" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler