Sterling milli takımda kadro dışı kaldı

12.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:14

Manchester City'nin başarılı futbolcusu Raheem Sterling'in, Liverpool maçında Joe Fernandez ile yaşadığı gerginlik milli takımda da devam etti. İngiltere Milli Takım kampında ikili arasında tansiyon bir kez daha yükselince Teknik Direktör Southgate, Sterling'in kadrodan çıkarılmasına karar verdi.



Sterling ve Joe Fernandez gerilimi milli takımda da sürüyor. Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Liverpool- Manchester City mücadelesinde, Manchester ekibinin deneyimli oyuncusu Sterling, rakip takımdan Joe Fernandez ile tartışma yaşamıştı. Müsabaka anındaki gerilim, İngiltere Milli Takımı'nda da devam etti. Dün kampta yemek sırasında ikili yeniden tartışma yaşadı ve Sterling, Fernandez'in boğazına sarıldı. Diğer futbolcuların araya girmesiyle yatışan olaylar sonrası İngiltere Teknik Direktörü Southgate de Raheem Sterling'in Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA