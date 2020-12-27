Stephen Curry, antrenmanda art arda 105 adet üç sayılık isabet buldu

Yaşadığı sakatlık sonrasında bu sezon sahalara dönen Stephen Curry formunu kazanmaya başlıyor! Sezonun ilk iki maçında eski oyununu ortaya koyamayan Curry'nin antrenmanda üst üste 105 üçlük attığı video paylaşıldı.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors forması giyen süper yıldız Stephen Curry, cumartesi günü gerçekleşen antrenmanda inanılması güç bir harekete imza attı. Başarılı basketbolcu, sadece 5 dakika 13 saniyelik sürede art arda tam 105 adet üçlük isabeti buldu.

402 üçlükle, bir sezonda en çok üçlük basket atma rekorunu elinde bulunduran 31 yaşındaki basketbolcu, daha önce bir antrenmanda art arda 77 adet üç sayı isabeti bulmuştu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Golden State yardımcı antrenörü Bruce Fraser'ın saydığı şutların ardından Curry 106. şutunda isabet bulamadı. Bu başarının ardından tecrübeli yıldızın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

Bu anları kulübün sosyal medya hesabından paylaşan Golden State, kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı.