Stefan Kuntz'dan sürpriz tercih! Barış Alper Yılmaz ilk kez A Milli Takım formasını giydi

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Barış Alper, ilk kez çağrıldığı A Milli Takım'da Cebelitarık maçına ilk 11'de çıkacak.

CENGİZ ÜNDER'İN YERİNE KADROYA DAHİL EDİLDİ

Cengiz Ünder'in sakatlanarak aday kadrodan çıkarılmasının ardından Barış Alper Yılmaz, ilk kez aday kadroya çağrılmıştı. Genç futbolcu, Cebelitarık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giymiş olacak. U-19 Milli Takımı'nda 6 maçta 1 golü bulunan Yılmaz, Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma giydi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet