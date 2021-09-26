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Stefan Kuntz, Başakşehir Çaykur Rizespor maçını takip etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Stefan Kuntz, Başakşehir Çaykur Rizespor maçını takip etti

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın geçen hafta anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak mesaiye başladı. Alman teknik adam Kuntz ve yardımcısı olarak göreve başlayan Koçak, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti. Almanya'dan gelen Kuntz ve Kenan Koçak'ın havaalanından direkt olarak Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçtiği öğrenildi.

Kuntz ve Kenan Koçak, müsabakanın ardından stattan ayrılırken basın mensuplarını selamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

 A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
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Haber: Stefan Kuntz, Başakşehir Çaykur Rizespor maçını takip etti - Haberler Spor
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