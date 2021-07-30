Steaua Bükreş'in sahibi Becali bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi an meselesi. Son günlerde, "Bazı futbolcuları satacağım" diye demeçler veren S.Bükreş'in sahibi Gigi Becali, bu kez çok net konuştu. Becali, "Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı.