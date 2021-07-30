Steaua Bükreş'in sahibi Becali bombayı patlattı: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım
Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferi an meselesi. Son günlerde, "Bazı futbolcuları satacağım" diye demeçler veren S.Bükreş'in sahibi Gigi Becali, bu kez çok net konuştu. Becali, "Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz. Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Olimpiu Morutan'ın isteği gerçek olmak üzere. Steaua Bükreş'in sahibi ve başkanı olan Gigi Becali, Morutan'ın Galatasaray'a gideceğini söyledi.
"ELENDİĞİMİZ GİBİ SATACAĞIM"
Becali yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan elendiğimiz gibi Olimpiu Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı.
"BİLEREK KÖTÜ OYNADIM"
Morutan Galatasaray'a transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Galatasaray'da oynamayı isterim. Daha ucuza gidebilmek için ilk iki maçta bilerek kötü oynadım. Tabii ki şaka yapıyorum.