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Stay With Us Osimhen ne demek, ne anlama geliyor?

Stay With Us Osimhen ne demek, ne anlama geliyor?
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Galatasaray taraftarları, Napoli'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan golcü futbolcu Victor Osimhen'in takımda kalması için 'Stay With Us Osimhen' başlıklı bir kampanya başlattı. Nijeryalı futbolcu, saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlar ve attığı gollerle taraftarın gönlünü kazandı. Taraftarlar, Osimhen'in takımda kalması için sosyal medyada yaklaşık 500 bin paylaşımda bulundu. 'Stay With Us Osimhen' ifadesi, merak edildi.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı golcü futbolcu Victor Osimhen'in geleceği belirsiz. Galatasaray taraftarları, Osimhen'in kalması için sosyal medyada 'Stay With Us Osimhen'başlığı altında bir kampanya başlattı. Peki, Stay With Us Osimhen ne demek, ne anlama geliyor?

STAY WİTH US OSİMHEN NE DEMEK?

Nijeryalı futbolcu, attığı goller kadar saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlar ve aiditiyle Galatasaray taraftarının gönlünü fethetti. Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu için taraftarlar da her şeyin yapılmasını istiyor.

Stay With Us Osimhen ne demek, ne anlama geliyor?

Stay With Us Osimhen: Bizimle Kal Osimhen)

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Kısa bir süre önce Galatasaray taraftarlarının buluşma adresi Webaslan.com'da "Osimhen transferi için kampanya başlatılsa, destek oluruz" anketine %97 oranında 'Evet' diyen sarı-kırmızılılar, bu kez sosyal medyada Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında birçok paylaşımda bulundu.

GÜNDEM OLDU

Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için yaklaşık 500 bin (12 Mayıs Pazartesi 07.35) paylaşımda bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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