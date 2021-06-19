Standard Profil Grubu'na İhracatın Yıldızları ödülü
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Standard Profil Grubu'na İhracatın Yıldızları ödülü

Standard Profil Grubu'na İhracatın Yıldızları ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Otomotiv sektörünün sızdırmazlık profil sistemlerinde Türkiye'nin lider şirketi Standard Profil Grubu Türkiye'nin en çok kauçuk ihraç eden 2'inci firması ödülüne layık görüldü.

Otomotiv sektörünün sızdırmazlık profil sistemlerinde Türkiye'nin lider şirketi Standard Profil Grubu Türkiye'nin en çok kauçuk ihraç eden 2'inci firması ödülüne layık görüldü.

Standard Profil Grubu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları ödüllerinde, "Diğer kauçuk eşyaları ihracatı" kategorisinde ikincilik ödülüne sahip oldu.

Türkiye ekonomisine ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildiği ödül töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) düzenlediği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Standard Profil Grubu, bu yıl da ödül kazanan firmalar arasında yerini aldı. Grup, 2020 yılında gerçekleştirdiği üretimle Türkiye'nin en çok kauçuk ihraç eden 2'inci firması ödülüne layık görüldü. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, sektör temsilcileri ödüllendirildiği İhracatın yıldızları Ödül Töreni'ne Standard Profil Grubu adına Kurumsal İletişim Müdürü Gülbin Gayretlier Dülger katıldı.

Türkiye'nin sızdırmazlık alanında en büyük kuruluşu adına ödül almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dülger şunları aktardı; "Standard Profil Grubu olarak 7 ülkede 11 fabrikamız ve 8000 çalışanımız ile dünya devi otomotiv üreticilerine sızdırmazlık profili tedarik ediyoruz. Dünyada 11 farklı ülkeye dağılmış temsilcilik ofislerimiz ve Ar-Ge merkezlerimizle mobiliteyi güvenilik ve konforla buluşturarak hayata değer katmaya devam ediyoruz. 1991'de yaptığımız ilk ihracattan bugüne kadar, ülkemize katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene de yaptığımız ihracat için ödül almanın gururunu yaşıyoruz. Kaliteli ve rekabetçi ürünler dışında, inovasyon da ihraç eden Standard Profil adına aldığımız bu ödül için, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." - DÜZCE

Standard Profil Grubu'na İhracatın Yıldızları ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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