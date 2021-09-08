Stagflasyon nedir? Ekonomik olarak etkileri nedir?

Stagflasyon ülkeler açısından belirli dönemlerdeki belli başlı ekonomik krizleri göstermektedir. Tam olarak anlamını öğrenmek isteyen pek çok kişi de bu terim konusunda bilgi almaya çalışmakta. Peki, Stagflasyon nedir? Ekonomik olarak etkileri nedir?

Yanlış ekonomik politikalar ve yüksek oranda işsizliğin artması ile beraber borçların yükselmesi, ülke çapında stagflasyon yaşanmasına sebep olabilmektedir. Stagflasyon ülkeler açısından belirli dönemlerdeki belli başlı ekonomik krizleri göstermektedir. Tam olarak anlamını öğrenmek isteyen pek çok kişi de bu terim konusunda bilgi almaya çalışmakta. Peki, Stagflasyon nedir? Ekonomik olarak etkileri nedir? İşte detaylar haberimizde...

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. 1970 yılında İngilizcede stagnant (durgun) ile inflation (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.

Hem Klasik İktisat Teorisi'nde hem de Keynesyen Teori'de stagflasyon, paradoksal bir durumdur (normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur biri düşerken diğeri yükselir; ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir). Her iki kuram çerçevesinde açıklanması olanaksızdır. Ekonomilerde enflasyonun ortaya çıkması, toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonucudur. Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamamaktadır çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak iş gücü kalmamıştır, ekonomi tam istihdamdadır. Oysa durgunluk, istihdamın düşmesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde, kronikleşmiş bir düşük istihdam görülür. Toplam talebin artması durumunda -ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır- toplam arz, istihdam edilebilecek serbest iş gücü olmasına karşın artırılamaz çünkü üreticiler, üretim araçlarında ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak finansman olanaklarından yoksundurlar. Bu ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerin aksine olarak sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek bir sermaye arzı yoktur. Dolayısıyla bu ülkeler, tam istihdamda olmasalar bile, sonuç itibarıyla tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler, talep artışı, enflasyonist bir etki yaratır.

Oysa sanayileşmiş ülkelerde, herhangi bir nedenle ekonominin tam istihdamın altında olması durumunda, toplam talep artışı, istihdam artışını, dolayısıyla arz artışını getirir ve fiyat seviyesi dengelenir. Eğer ekonomi tam istihdamda ise, istihdam artışı sağlanamayacağı için -tüm iş gücü olanakları kullanılmaktadır- arz artışı sağlanamaz. Bu durumda toplam talep artışı, enflasyonist baskı yaratacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Stagflasyon ortamında ise ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ekonominin, hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EKONOMİK ETKİLERİ NELERDİR?

Ülke ekonomisi açısından stagflasyon meydana geldiği zaman bazı ciddi problemler ile karşı karşıya kalır. Bu problemler uluslararası çapta meydana gelirken aynı zamanda bir ülke içindeki bireysel ve toplumsal olarak da sorunlar yaratabilmektedir.

- Ülke çapında ciddi oranda işsizlik meydana gelir.

- Enflasyon rakamları sürekli yukarı doğru devam eder.

- Ekonomik büyüme yaratılamaz.

- Ülke ekonomisinde ciddi bir durgunluk yaşanır.

- İhracat düşerken ithalatın oranı artar.

Bugünü ciddi durumlar ile karşı karşıya kalan ülkeler, stagflasyon yaşarken aynı zamanda ekonomik çözümler bulmaya çalışırlar. Bu doğrultuda ekonomik açıdan doğru politikalar uygulamak suretiyle enflasyon durdurulmaya çalışılırken, işsizliğin artışının önüne geçirme konusunda mücadele gösterilir.

STAGFLASYONU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILIR?

Genel olarak stagflasyonu önlemek ya da durdurmak amaçlı, ülke çapındaki hükümetler iki farklı unsuru ele alır. Bunlardan biri enflasyonla mücadeledir. Yapılan politikalar kapsamında ekonomik açıdan önce enflasyonun önüne geçilmeye çalışılır. Bununla beraber aynı zamanda ekonomiyi canlandıracak ekonomik paketler doğrultusunda politika uygulanır. Her ne kadar bu durum o kadar kolay çözülecek bir problem olmasa bile, zaman içerisinde belli başlı bazı uygulamalar sorunu azaltabilir. Ancak hem enflasyonla mücadele hem de ekonomik politika uygulamak birbirine ters düştüğü için, bu durum kolay kolay çözüme kavuşmaz.

HANGİ ÜLKELER STAGFLASYON YAŞAR?

Genel olarak yanlış ekonomik politikalar ve yüksek oranda işsizliğin artması ile beraber borçların yükselmesi, ülke çapında stagflasyon yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bununla beraber enflasyon artışı ve faiz oranlarındaki değişiklik, stagflasyonu daha da şiddetlendirir. Özellikle ihracatın önemli oranda düşmesi ve ithalatın da yüksek noktaya çıkması, bu krizin en önemli unsurları içerisinde yer alır. Ekonomik politika ile beraber enflasyonla hem de işsizlikle mücadele ülkeleri oldukça zora sokabilmektedir.