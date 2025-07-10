Beşiktaş SKN ST Pölten maçı hangi kanalda? Beşiktaş SKN ST Pölten hazırlık maçına maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş SKN ST Pölten maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, ST Pölten hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

BEŞİKTAŞ SKN ST Pölten MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş SKN ST Pölten maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş SKN ST Pölten maçını HT Spor'dan güncel frekans bilgileriyle şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Beşiktaş SKN ST Pölten maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SKN ST Pölten MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş SKN ST Pölten maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

ST PÖLTEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Pölten, Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinin başkenti Sankt Pölten'den bir Avusturya futbol kulübüdür. St. Pölten şu anda Avusturya futbol lig sisteminin ikinci kademesi olan Avusturya Futbol İkinci Ligi'nde oynamaktadır.