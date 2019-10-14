St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor!
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i Medipol Başakşehir, Alanyaspor ve Kayserispor yalnız bırakmadı.
St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakmasının ardından milli oyuncuya destek paylaşımları art arda geldi. Medipol Başakşehir eski oyuncusunun resmini paylaşarak "Come Back Home (Evine dön)" paylaşımında bulundu. Kayserispor ve Alanyaspor da Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Enver Cenk Şahin'e destek verdi.