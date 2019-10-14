St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor!

14.10.2019 20:12

St. Pauli'nin, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulunan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakmasının ardından milli oyuncuya destek paylaşımları art arda geldi. Medipol Başakşehir eski oyuncusunun resmini paylaşarak "Come Back Home (Evine dön)" paylaşımında bulundu. Kayserispor ve Alanyaspor da Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarla Enver Cenk Şahin'e destek verdi.

ALANYASPOR

KAYSERİSPOR