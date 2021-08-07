St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız
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St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-1 biten St. Johnstone maçı sonrası Fatih Terim soyunma odasında futbolculara moral verdi. Deneyimli hocanın, "Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız. Bunu da hep beraber halledeceğiz" dediği ifade edildi.

Galatasaray'ın Avrupa'da peş peşe aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fatih Terim futbolcularına moral konuşması yaptı. Deneyimli hoca, İstanbul'da 1-1 sona eren St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"HEP BERABER HALLEDECEĞİZ"

Fanatik'in haberine göre; Hatalarıyla mücadeleye damga vuran Aytaç ve Muslera'ya soyunma odasında özellikle destek verdiği belirtilen Terim'in, takımıyla kısa bir toplantı yaptığı ve "Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız. Bunu da hep beraber halledeceğiz" dediği bildirildi. Deneyimli teknik adamın yardımcılarıyla bir araya gelerek bazı futbolcular için özel program hazırlatacağı da gelen bilgiler arasında.

St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız
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St. Johnstone maçı sonrası soyunma odasında Fatih Terim rüzgarı esti: Elbette toparlanacağız, ayağa kalkacağız - Haberler Spor
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