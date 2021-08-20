Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 360 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 360 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,44 azalarak 299 milyon 86 bin 707 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 636 lira, en düşük 06.00'da 360 lira 90 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 507 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 508 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 636 lira, en düşük 364 lira 22 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı