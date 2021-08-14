Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 356 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 356 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,66 azalarak 246 milyon 100 bin 555 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 636 lira, en düşük 09.00'da 356 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 439 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 438 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 600 lira, en düşük 360 lira 34 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı