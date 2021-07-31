Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 364 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 636 lira, en düşük 364 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 azalarak 292 milyon 709 bin 151 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 03.00 ile 17.00-23.00 saatlerinde 636 lira, en düşük saat 07.00'de 364 lira 80 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 552 lira 88 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 551 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 617 lira, en düşük 377 lira 54 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı