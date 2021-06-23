Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 585 lira 22 kuruş, en düşük 342 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 585 lira 22 kuruş, en düşük 342 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,19 artarak 289 milyon 296 bin 236 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 585 lira 22 kuruş, en düşük saat 06.00'da 342 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 481 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 487 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 577 lira 60 kuruş, en düşük 324 lira 89 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı