Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 81 kuruş, en düşük 259 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 81 kuruş, en düşük 259 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,47 azalarak 171 milyon 532 bin 805 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 333 lira 81 kuruş, en düşük saat 09.00'da 259 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 317 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 75 kuruş, en düşük 312 lira 79 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı