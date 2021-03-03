Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 23 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 23 kuruş, en düşük 299 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6 artarak 181 milyon 359 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 338 lira 23 kuruş, en düşük saat 04.00'te 299 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 322 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 23 kuruş, en düşük 262 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı