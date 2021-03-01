Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 93 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,14 artarak 172 milyon 741 bin 448 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 322 lira 93 kuruş, en düşük saat 04.00'te 229 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 301 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 40 kuruş, en düşük 229 lira 95 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı