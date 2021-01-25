Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 33 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 7,36 artarak 177 milyon 353 bin 661 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320 lira 33 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 236 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 803 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 43 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı