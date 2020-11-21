Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

21.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:34
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 4 kuruş, en düşük 219 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 4 kuruş, en düşük 219 lira 25 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 136 milyon 212 bin 756 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323 lira 4 kuruş, en düşük saat 12.00'de 219 lira 25 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 76 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 27 kuruş, en düşük 224 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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