Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

26.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 86 kuruş, en düşük 207 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,89 azalarak 135 milyon 913 bin 797 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 86 kuruş, en düşük saat 02.00'de 207 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 277 lira 157 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 99 kuruş, en düşük 224 lira 35 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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