Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,6 azalarak 44 milyon 40 bin 204 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 320 lira 54 kuruş, en düşük saat 09.00'da 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 118 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 116 lira 307 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 96 kuruş, en düşük 35 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA