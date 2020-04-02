Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 51 kuruş, en düşük 165 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 51 kuruş, en düşük 165 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,6 artarak 106 milyon 185 bin 499 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 333 lira 51 kuruş, en düşük saat 02.00 ve 04.00'te 165 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 262 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 267 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 51 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA