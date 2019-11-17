17.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:30

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira, en düşük 211 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 50,34 artarak, 127 milyon 321 bin 645 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 335 lira, en düşük saat 04.00'te 211 lira 41 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 313 lira 21 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 309 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 65 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA