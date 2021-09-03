Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 184 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 184 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 477 bin 151 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 208 bin 57 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 250 lira 34 kuruş, satış fiyatı 2 bin 119 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 184 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 48 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 776 bin 621 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 140 milyon 993 bin 103 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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