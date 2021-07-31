Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı, 2 bin 71 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı, 2 bin 71 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 346 bin 257 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 7 milyon 672 bin 351 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 65 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 194 lira, satış fiyatı 2 bin 9 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 278 bin 888 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 925 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı