Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1772 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1772 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 571 bin 430 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 8 milyon 21 bin 139 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1772 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 706 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1825 lira 79 kuruş, satış fiyatı 1719 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 629 bin 280 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 144 milyon 12 bin 857 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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