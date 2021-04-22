Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1645 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1645 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 532 bin 691 lira oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 770 bin 210 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1645 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 363 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1694 lira 73 kuruş, satış fiyatı 1596 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 189 bin 295 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 301 bin 849 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı