Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1348 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1348 lira 37 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 125 bin 976 lira oldu. Bu tutar çarşamba günü 4 milyon 471 bin 757 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1348 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 797 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1388 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 1307 lira 92 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 216 milyon 653 bin 575 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 214 milyon 225 bin 211 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş