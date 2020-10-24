Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

24.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1311 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 524 bin 161 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 17 milyon 906 bin 17 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1311 lira 20 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 111 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1350 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 285 bin 922 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 929 bin 174 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Destici Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Derviş Zaim Didem Soydan Serdar Ortaç
Spor Babel Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Denizli Galatasaray Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 14:10:37. #1.15#
title