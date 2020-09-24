Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1354 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1354 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 795 bin 713 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 701 bin 412 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1354 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 545 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1395 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 1313 lira 94 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 138 milyon 96 lira 900 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 137 milyon 55 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu