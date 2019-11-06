06.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:22

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 409 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 106 bin 659 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 504 bin 429 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 409 lira 58 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 496 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 451 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise bin 367 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 718 bin 244 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 179 bin 167 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA