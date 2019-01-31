Sporun En Kapsamlı Hali Club House Atakent2'de Sizi Bekliyor

Halkalı, Küçükçekmece'de bulunan ve 10 yıldan veri müşterilerinin hizmetinde bulunan Club House ile geleceğe dair planlarınıve projelerini konuştuk.

"10 YILDAN FAZLADIR SEKTÖRDEYİZ"

Club House firma müdürü Cihan Can, "Avrupa Konutları'nın içinde hizmet veren bir spor salonudur. İlk olarak 2007 yılında Avrupa Konutları Atakent1 içerisinde hizmet vermeye başladı. Biz,Avrupa Konutları Atakent2 içerisinde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Burası 2010 yılından itibaren hizmet veriyor." dedi.

MÜŞTERİNİN ARADIĞI HER ŞEY VAR

Cihan Can, "Spor salonumuzda kardiyo ve ağırlık bölümü mevcut bunun haricinde kapalı ve açık yüzme havuzu ile müşterilerimize kapılarımızı açıyoruz. Salonumuzda kadın ve erkek ayrı olarak sauna ila buhar odaları da bulunuyor. Stüdyo derslerimiz de salonumuz mevcut. Bu tarz derslerimiz müşterilerimize ücretsiz olarak veriliyor. İsteyen müşterilerimize de özel ders de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER SALONLARDAN FARKINI ORTAYA KOYDU

Can, "Biz üyelerimize ayrıca ilk geldiklerinde yağ ve kas ölçümleri yapıyoruz. Onlardan her hangi sağlık problemi varsa onu öğreniyoruz ve kişinin hedefi neyse onu öğrenip ona göre bir program çıkarıyoruz. Eğitim başladıktan sonra aylık ölçümler yapıyoruz ve hocalarımızın uygun gördüğü programlara göre değişimler yapıyoruz. Burası 1000 metrekarelik bir alana sahip ve aynı anda 150 kişi burada hizmet alabiliyor."diye konuştu.

DEV BİR KADRO HİZMET VERİYOR

13 kişilik bir personel kadrosuna sahip olduklarını ve 610 üyelerinin bulunduğunu ifade eden firma müdürü Can, "Biz temizliğe ve hijyene çok önem veriyoruz. Üyelerimizle bire bir ilgileniyoruz. Hepsiyle aynı anda ilgilenmek mümkün olmasa dahi belli bir program çerçevesinde müşterilerimizi asla yalnız bırakmıyor ve ilgileniyoruz. Onların istek ve şikayetlerine önem veriyoruz." şeklinde konuştu.