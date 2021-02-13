S Sports'un sahibi Sadettin Saran: Yeni Süper Lig yayın ihalesinde iddialıyız

Spor yayıncılığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sports olarak Süper Lig için yapılacak yeni ihaleye gireceklerini ve "Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig'de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız" ifadelerini kullandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu.

Pandemi süreci ve spor yayıncılığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Saran, "TFF Başkanı Süper Lig için yeni ihale yapılacağını söyledi. Bu yayın haklarında son derece iddialıyız. Süper Lig'de yeni yayın ihalesinde şartnameyi alacağız" dedi.

İşte Sadettin Saran'ın konuyla ilgili açıklamaları;

Pandemi sürecinin Saran ailesini nasıl etkilediği sorusuna yanıt veren Sadettin Saran, "Annem babam bende kalıyor. Kızım üniversiteye gitmedi, biz de pandemiye tüm dünya gibi hazırlıksız yakalandık. Pandemi sürecine Türkiye'de en hızlı adapte olan şirketlerden bir tanesiyiz. Uzaktan çalışmaya geçtik. Stüdyolarda sürekli çalışanları da rotasyona geçirdik. İlk dalgayı vakasız atlattık" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA 2 SPOR KANALI KURUYORUZ"

Saran, tüm dünyayı sarsan salgın döneminden güçlenerek çıktıklarını ifade etti. Sadettin Saran, "Krizlere aşina bir ülkeyiz. İki kriz yaşadık. Ülke ve şirket olarak cesur kararlar alabildik. Pandemi sürecinde şirketimiz büyüdü. Daha önceki krizlerde olduğu gibi bundan da büyüyerek çıktı. Çek Cumhuriyeti'nde otel aldık, Türkiye'de yapım şirketi kurduk. Bir de S Sport Plus var, orada da büyüme devam ediyor. Bu kriz bizim avantajımıza oldu. Yurt dışında 2 tane spor kanalı kuruyoruz. Programlar 1.5 milyar insana ulaşacak. Uzak Doğu'ya açılıyoruz" dedi.

"UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI OLACAK"

Yeni bir döneme geçildiğini ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı olacağını belirten Saran, "Uzaktan çalışma, bunlar kalıcı olacak. Biz bir toplantı için ülke değiştiriyorduk. Bundan sonra istisnalar dışında böyle olmayacak. Ben haftada 2 saat İspanyolca ders alıyorum. Hocam Taksim'den 1 saatte geliyordu. Şimdi uzaktan bağlanıyor. Bundan sonra böyle olacak. Biz de buna adapte olduk" açıklamasını yaptı.

"S SPORT PLUS YÜZDE 400 BÜYÜDÜ"

Spor yayıncılığı konusunda Saran Group'un öncü olduğunun altını çizen Saran, "Spor müthiş bir yer edindi hayatımızda. Pandemide teknoloji çok gelişti. Dijital dönüşüm hızlandı. En kuvvetli güç spor. Biz bunu fark ettik ve 2017 yılında S Sport Plus'ı kurduk. Dünyanın en iyi liglerin bulunduğu bir platform ve yüzde 400 büyüdü. Pandemiyi biz lehimize çevirdik" dedi.

"EN İDDİALI ŞİRKET BİZİZ"

Sadettin Saran, Süper Lig yayın ihalesi konusunda da konuştu. Saran, "TFF Başkanı, 'Süper Lig maçlarıyla ilgili yeni ihale yapacağız' dedi. Biz son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 50 bin dolara aldık, şimdi 50 milyon dolar civarında. Mevcut iki kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Türkiye'de ligi de çekiyoruz, Avrupa'da da değişik liglerin çekimi biziz. Bu ihale için en iddialı şirket biziz. Şartnameyi alıp değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.