Sporting'in genç futbolcusu Bruno Tavares göğsünden vuruldu
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Sporting'in genç futbolcusu Bruno Tavares göğsünden vuruldu

10.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:50
Sporting'in genç futbolcusu Bruno Tavares göğsünden vuruldu

Portekiz'in dev takımlarından Sporting'in 18 yaşındaki oyuncusu Bruno Tavares'in pazar sabahı göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Tavares, hayata döndürüldü.

Portekiz ekibi Sporting'in 18 yaşındaki genç yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares ölümden döndü.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Tavares pazar günü arabasıyla bir benzin istasyonuna gitti ve orada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu bir silahlı saldırı değildi ve polis tarafından hala aranan bu kişi, bir şakalaşma esnasında Bruno Tavares'e şarjörü dolu olan silahını doğrulttu ve silah ateş aldı.

ERKEN MEDAHALE SAYESİNDEN HAYATA TUTUNDU

Göğsünden vurulan 18'lik oyuncu hemen Hospital Garcia de Orta'da ameliyata alındı ve doktorların erken müdahalesiyle hayata döndürülen oyuncu tedavisinden sonra kulüp doktorları tarafından teslim alındı.

Pazar günü tesislerde olması gereken bir zamanda arabasıyla dışarıda olan Tavares için kulübün disiplin cezası vermeye hazırlandığı belirtildi.

SPORTING İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Portekiz genç yaş milli takımlarında 38 kez forma giyen ve 9 da gol atan genç kanat forvet ile kulübü Sporting geçtiğimiz Mayıs ayında 5 senelik sözleşme imzalamıştı. Sporting oyuncusunu geleceğin yıldızlarından biri olarak görüyor ve ondan çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor.

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