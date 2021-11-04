Beşiktaş'tan yaşlısı yok! Orta sahadaki 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynayan takımların arasında en yaşlısı Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın sadece orta sahadaki üç futbolcusunun toplam yaşının 105 olması dikkat çekti. Orta sahada yer alan futbolculardan kaptan Atiba 38, Mehmet Topal 35 ve Josef 32 yaşının toplamı tam 105 ediyor.

30'DAN FAZLA YOK

Beşiktaş'ın durdurmaya çalıştığı hücum oyuncularının en yaşlısı ise 28 yaşında. Bu isim Paulinho. Pedro Goncalves 22, Pedro Porro ise 22 yaşında. Siyah-Beyazlılar'ın yaşı ilerlemiş kadrosuyla, genç ve dinamik rakibe karşı verdiği sınav, sonuçla ilişkilendirildi. Kadro planlamasıyla ilgili yorumculardan ve futbolseverlerden çokça eleştiri geldi.

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