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Beşiktaş'tan yaşlısı yok! Orta sahadaki 3 futbolcunun yaşı 105 ediyor

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Siyah-Beyazlılar, genç ve dinamik rakibi Sporting'e karşı Atiba, Josef ve Mehmet Topal orta sahası ile çıktı. Yaşlarının toplamı 105 eden bu orta saha ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynayan takımların arasında en yaşlısı Beşiktaş oldu. Siyah-Beyazlılar'ın sadece orta sahadaki üç futbolcusunun toplam yaşının 105 olması dikkat çekti. Orta sahada yer alan futbolculardan kaptan Atiba 38, Mehmet Topal 35 ve Josef 32 yaşının toplamı tam 105 ediyor.

Sporting'e karşı mücadele eden Beşiktaş orta sahasının yaş ortalaması tam 105

30'DAN FAZLA YOK

Beşiktaş'ın durdurmaya çalıştığı hücum oyuncularının en yaşlısı ise 28 yaşında. Bu isim Paulinho. Pedro Goncalves 22, Pedro Porro ise 22 yaşında. Siyah-Beyazlılar'ın yaşı ilerlemiş kadrosuyla, genç ve dinamik rakibe karşı verdiği sınav, sonuçla ilişkilendirildi. Kadro planlamasıyla ilgili yorumculardan ve futbolseverlerden çokça eleştiri geldi.

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