Sporcularından Tatvan Belediyesine ziyaret

Tatvan Satranç Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayav ve sporcular, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Satranç müsabakalarında kenti temsil eden Tatvan Satranç Eğitim Derneği Spor Kulübü üyeleri, büyük bir başarıya imza atarak birçok kategoride şampiyonluk kazandı. Şampiyonluğun ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile görüşen Dernek Başkanı Selahattin Bayav ve sporcular, her konuda verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Geylani ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti söyleyerek sporcuları ülke genelinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyarette Tatvan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Akhan da hazır bulundu. - BİTLİS